La commune a mis fin à la mise à disposition de ses salles.

C’est un clap de fin difficile à digérer. Après avoir fait vibrer la commune de Colfontaine au rythme de ses chorégraphies, Catherine Budny a été priée de libérer avec effet immédiat la salle qu’elle occupait depuis près de 17 ans. La directrice de l’école Kdanse avait heureusement senti le vent tourner et cherché un plan B afin de continuer à accueillir ses jeunes danseurs, souvent prometteurs.

C’est un courrier envoyé par la commune de Colfontaine qui a sonné la fin de la récréation ce mercredi. "Je me fais jeter comme une moins que rien, sans un merci", peste la directrice. "Jusqu’ici, je louais une petite salle à l’étage de la piscine de Colfontaine et une autre que la commune mettait gracieusement à ma disposition sans jamais avoir accepté que je la paie malgré mes demandes."

Officiellement, la commune souhaite organiser un roulement entre les activités organisées au sein de ses locaux communaux. Une version à laquelle ne croit tout simplement pas Catherine Budny. "J’ai eu une altercation avec un échevin en janvier dernier à propos de nos activités justement. Il m’avait très clairement expliqué que j’avait tout intérêt à ne pas faire la maligne car tout serait terminé en septembre."

Une menace que la Colfontainoise avait prise au sérieux. "J’ai toujours été passionnée et je ne me laisse pas faire. Personne ne m’enlèvera cela. J’ai donc cherché un plan B, que j’ai finalement trouvé sur le territoire de la commune voisine. Je vais désormais occuper une salle flambant neuf au sein de l’école Notre-Dame de Quaregnon. Pour autant, la situation est regrettable car j’ai toujours mis en avant la commune de Colfontaine et la plupart de mes élèves sont issus de la commune."

La réputation de Kdanse a en effet dépasser les frontières à plus d’une reprise, notamment dans le cadre de compétitions internationales, par exemple aux États-Unis. "Heureusement, de nombreux parents et élèves m’ont déjà assuré qu’ils me suivraient à Quaregnon. C’est une belle revanche contre une commune qui nous a finalement rarement soutenus dans nos projets en dehors de la période électorale." La commune n'a de son côté pas souhaité réagir officiellement dans nos colonnes.

Il faudra cependant attendre la fin du mois d’août pour que les activités de Kdanse reprennent officiellement, à Quaregnon donc.