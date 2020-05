Des travaux de sécurisation y ont été entrepris.

Il aura donc fallu prendre patience près de six mois pour que le recyparc de Wasmuel rouvre enfin ses portes. La Direction de l’intercommunale Hygea, en concertation avec les autorités de la commune de Quaregnon, a en effet pris la décision d’assurer, dès ce mardi, l’accueil des citoyens en son sein après avoir procédé à de nécessaires travaux de sécurisation.

Le site avait été fermé à la suite de comportements récurrents et pénalement répréhensibles de plusieurs individus, ce qui ne permettait plus d’assurer la sécurité des citoyens ou du personnel. "Pendant la période de fermeture, Hygea et les autorités communales, en collaboration avec les services de police, ont défini et mis en place des mesures matérielles, organisationnelles et de vigilance policière permettant de rétablir les conditions de sécurité essentielles au sein du recyparc", explique Hygea.

Concrètement, un système de vidéo-surveillance a été installé. "Les caméras font l’objet d’une surveillance mutuelle croisée, c’est-à-dire que chaque caméra est elle-même filmée par une autre. Les images sont enregistrées et peuvent être consultées et mises à disposition des services de Police à distance via une connexion sécurisée."

Le local réservé au personnel a été sécurisé via l’installation de grillages, les clôtures ont été consolidées et certains conteneurs faisant l’objet de vols sont désormais fermés. Dans les prochaines semaines, des barrières automatiques seront placées en entrée et en sortie de site et des points d’éclairage supplémentaires seront installés. Une présence policière accrue est par ailleurs prévue durant les heures d’ouverture du recyparc.

"Les autorités et l’intercommunale se réjouissent de pouvoir à nouveau accueillir les citoyens au sein du recyparc de Wasmuel. Tout a été mis en place pour que cette réouverture puisse avoir lieu en même temps que le retour des beaux jours, période pendant laquelle les recyparcs Hygea font l’objet d’une forte affluence. Plus de 70 % des visites de recyparcs ont en effet lieu entre avril et octobre."

Notons encore que dans le cadre de la crise sanitaire covid-19, des dispositions spécifiques sont de rigueur. Le recyparc ne sera accessible que du mardi au vendredi entre 9 heures et 17 heures. Tous les déchets pourront être déposés à l’exception de l’amiante, des déchets spéciaux des ménages, des pneus, des huiles et graisses végétales et des huiles minérales. Une quantité maximale d’un mètre cube par passage est fixée. Le port du masque est également obligatoire.