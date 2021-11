Les programmateurs du Dour Festival ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour 2022. Une édition XXL est en effet au programme avec l’apparition d’un tout nouvel événement, le Dour Campfest, qui précédera le festival à proprement parlé. Il se tiendra pendant trois jours avant de faire place au Dour Festival du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet.

Le mot d’ordre cette année sera "fête", au festival de Dour. Dès leur sortie du train, les festivaliers pourront ainsi profiter de l’ambiance de l’événement. "Nous avons voulu mettre les petits plats dans les grands et accueillir les festivaliers comme il se doit pour notre retour", indique l’équipe du Dour Festival. "Cette année, le festival sera précédé d’un tout nouvel événement, le Dour CampFest. Il s’étalera du lundi 11 juillet au mercredi 13. Il proposera trois jours de warm-up au rythme des soundsystems, de la nature et de surprises en tout genre. Les festivaliers auront ainsi trois jours pour se chauffer avant de débuter un Dour Festival d’anthologie. L’occasion de se retrouver avant de se perdre entre les huit scènes et les 250 artistes du Dour Festival."

L’accès au Dour CampFest sera gratuit pour toutes les personnes en possession d’un ticket cinq jours du Dour Festival 2020 et/ou 2021. "Les festivaliers pourront profiter de cette expérience XXL comme ils le souhaitent", poursuit l’équipe du Dour Festival. "Qu’ils soient adeptes du Comfort Camping ou de Dour-les-Bains, qu’ils aient hâte de retrouver leur voisin de Festihut ou que l’envie de partager leur tente avec 10 personnes les démange, ils trouveront forcément une offre qui leur correspond. Qu’il s’agisse du package Dour XXL (festival + CampFest, incluant navette, parking et Regular Camping) ou d’une option hôtel, chacun pourra vivre son Dour Festival à son rythme."

Les tickets du Dour Festival, du Dour CampFest et du package Dour XXL, comprenant les deux événements sont disponibles dès aujourd’hui à des tarifs réduits jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. L’ensemble des offres est disponible sur tickets.dourfestival.eu . De nouvelles annonces seront faites avant le début des festivités le 11 juillet 2022.