C'est suite à un différend amoureux que l'homme a placé une bonbonne de gaz dans sa voiture.

Un drame a été évité de très peu ce jeudi soir à Hornu. Un homme d'une quarantaine d'années a tenté de mettre fin à ses jours en utilisant une bonbonne de gaz dans sa propre voiture. Cet habitant d'Hornu s'en est finalement sorti miraculeusement malgré une terrible explosion qui a résonné dans tout le quartier et qui s'est fait entendre à plusieurs kilomètres des lieux.

C'est au pied d'un terril situé à côté de la rue de Binche, au bout d'un petit sentier anciennement utilisé par les camions, que l'homme s'est rendu avec sa camionnette en début de soirée. Il avait pour objectif de se suicider. "Il s'agit d'une tentative de suicide", confirme la police boraine. "Suite à une séparation difficile, ce monsieur s'est saisi d'une bouteille de gaz et l'a disposée dans le coffre de sa voiture. Il a ouvert la bonbonne pour laisser le gaz s'échapper. Et après plusieurs heures, il y a eu cette explosion."

L'explosion était-elle volontaire ou le quadragénaire souhaitait-il mettre fin à ses jours uniquement en utilisant le gaz ? La police n'a pas encore pu répondre à cette question jusqu'à présent. La source de la flamme ou de l'étincelle qui a provoqué l'explosion de gaz n'a en effet pas encore été déterminée. "On ne sait pas si c'est la personne elle-même ou l'un des composants de la voiture qui a provoqué cela. Mais le fait est qu'une étincelle ou une flamme a entraîné l'explosion du véhicule."

Un fait similaire dans le quartier il y a 10 ans

L'individu a été blessé gravement, il souffre principalement de brûlures au visage et aux bras, mais ses jours ne sont pas en danger. Il a été pris en charge par les services de secours puis transféré vers la clinique des grands brûlés à Neder-Over-Heembeek (Bruxelles) où il a pu recevoir les soins nécessaires. Les pompiers de Saint-Ghislain sont également intervenus pour éteindre l'incendie du véhicule et évacuer la victime. La voiture a été évacuée des lieux un peu plus tard dans la soirée.

Cet incident a forcément remué quelques souvenirs aux habitants du quartier. Un fait similaire avait eu lieu il y a une petite dizaine d'années. "Impossible de ne pas s’en souvenir", commente une riveraine. "C’était à l’entrée de l’avenue Biesman. La détonation avait été si forte que nos lits avaient avancé, les portes s’étaient ouvertes. D’un coup, de la fenêtre de ma chambre, j’avais vu des flammes, derrières les hauts arbres. De mémoire, c’était une camionnette blanche, garée face au mur, près de l’arrêt de bus."

La même chose que ce jeudi soir, à la différence près que personne ne se trouvait à l'intérieur du véhicule à l'époque.