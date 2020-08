La zone de police boraine met en garde. Ces derniers jours en effet, cette dernière a été informée de vols et tentatives de vols à la ruse sur son territoire, soit sur les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain. Plusieurs citoyens ont en effet signalé des démarcheurs ou « réparateurs de toiture ». Si certaines personnes se sont immédiatement montrées méfiantes, d’autres sont malheureusement tombées dans le piège.

Une dame domiciliée à Boussu fait partie des victimes. Deux hommes se sont présentés chez elle et lui ont proposé de vérifier l’état de sa toiture à la suite des fortes rafales de vent de ces derniers jours. Lorsque leur « inspection » du toit s’est terminée, les malfrats ont réclamé quelque 2000 euros et se sont montrés menaçants jusqu’à ce qu’ils récupèrent l’argent auprès de leur victime.

Le mode opératoire s’est répété du côté de Colfontaine auprès d’un monsieur âgé de 90 ans. Ce sont là 500 euros qui lui ont été réclamés. La zone de police boraine invite la population à la plus grande médiante et à signaler de tels agissements auprès de ses services via le 065/619 619.