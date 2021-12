C’est reparti pour un tour. Confronté à une entreprise qui a déserté le chantier de l’école de Genly, le collège communal de Quévy a finalement résilié le marché. Ce lundi, la procédure a été relancée pour que les travaux restants puissent être attribués aussi rapidement que possible et qu’enfin, les enfants et les enseignants puissent regagner leurs locaux.

"Le chantier aurait dû redémarrer lundi dernier mais compte tenu de la situation, nous étions plutôt méfiants", explique Alexis Jaupart (PS), échevin de l’enseignement. "Un agent communal, en charge du dossier, s’est rendu sur place afin de s’assurer que ce serait le cas mais il n’a pu que constater qu’il n’y avait personne sur le chantier. Nous étions en collège, nous avons été avertis et nous avons pris la décision de résilier le marché."