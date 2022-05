L’amiante a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps. Alors qu’un reportage de la RTBF révélait la présence de nombreuses conduites d’eau en amiante-ciment, l’opposition honnelloise s’inquiétait quant à elle de la présence d’amiante dans les bâtiments publics et surtout dans les écoles de l’entité. La majorité a donc décidé d’en faire l’inventaire rassurant par la même occasion la population.

"En ayant fait des recherches dans les archives de l’administration, nous avons constaté que cet inventaire avait déjà été réalisé", indique Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles. "En tout, il y a 19 rapports amiantes comprenant notamment les écoles. La bonne nouvelle est qu’aucun de ces rapports n’est problématique."

Les faits constatés dans les différents rapports concernent principalement les toitures qui sont encore souvent en ardoise ou en fibre de ciment. 13 bâtiments communaux sont concernés et deux autres le sont pour la sous-toiture. Rien n’est préconisé comme intervention si ce n’est de rester attentif et contrôler régulièrement les lieux. Un autre point concerne les tuyaux d’évacuation qui sont également à surveiller. Au niveau des chaufferies, il y a souvent un peu d’amiante notamment au niveau des joints mais rien d’alarmant une fois de plus. Le dernier point concernait les tableaux en amiante mais ils se font désormais rares.

Bernard Paget rappelle quant à lui que "des visites préventives annuelles sont conseillées pour s’assurer que l’état ne se dégrade pas." "Nous n’avons pas trouvé de rapport annuel depuis 2015. Dès que le conseiller en prévention sera là, nous lui demanderons de se charger du dossier pour que ce suivi puisse être réalisé", conclut Matthieu Lemiez.