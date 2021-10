C’est le fruit d’une belle opération collaborative. Le Parc Naturel des Hauts-Pays, qui s’étale sur les communes d’Honnelles, de Quiévrain, Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy, vient en effet de rendre accessible un nouveau circuit thématique au départ de l’entité d’Aulnois. Long de deux kilomètres et baptisé "circuit des Aubépines", ce dernier a pu voir le jour sous l’impulsion d’un citoyen et des élèves de l’école communale de village.

Le sentier est désormais agrémenté de huit panneaux didactiques dont le contenu a été pensé et rédigé par les petites têtes blondes, scolarisées de la troisième à la sixième année primaire. "Les promeneurs en apprendront beaucoup sur les rôles de la haie, le saule têtard, le paysage bocager, le ruisseau "Le Louvroit" et l’importance de l’eau, le lierre, le houx, les oiseaux sans oublier les aubépines qui donnent leur nom au parcours", précise-t-on du côté du Parc Naturel des Hauts-Pays.

Les élèves de l’Institut d’enseignement spécialisé La Clairière, situé à Colfontaine, ont également été associés à la démarche. Ceux-ci ont en effet invités à confectionner le balisage et les supports des multiple panneaux didactiques. Enfin, les ouvriers communaux de Quévy ont pris le relais afin de placer ceux-ci. Officiellement prêt à être parcouru, le sentier a été inauguré il y a quelques jours par les enfants et leurs parents.

Le grand public a quant à lui pu découvrir le circuit lors de la troisième boucle verte proposée par le Parc Naturel. Pour ceux qui n’en auraient pas encore eu la possibilité, une carte est disponible à l’administration communale de Quévy et à la maison du Parc naturel des Hauts-Pays. Le tracé de la balade est également repris sur la plateforme Cirkwi. Il ne reste donc plus qu’à chausser ses baskets, espérer une météo plus clémente et partir prendre en l’air tout en s’instruisant.