Nuisances sonores de jour comme de nuit et insomnies, excès de vitesse et sentiment d’insécurité, tremblements et fissures dans les habitations… Les habitants d’Aulnois sont à bout de nerfs. En cause, le chantier ferroviaire entrepris par Infrabel entre la gare de Quévy et la frontière française. Débuté à la mi-août, ce dernier se poursuivait sans interruption, de jour comme de nuit donc, et a pour objectif le renouvellement des rails, des supports et du lit de pierres sous les voies.

Un travail nécessaire mais qui ne peut plus se poursuivre dans pareille circonstance. Après avoir pris connaissance de très nombreuses plaintes des riverains, le collège communal de Quévy a convoqué, ce lundi matin, une réunion avec les représentants d’Infrabel. "Il s’agissait d’une réunion constructive", précise Muriel Cochez (MR+), échevine en charge de la mobilité. "Il a été convenu que le chantier de nuit ne pouvait pas se poursuivre car les nuisances sont trop importantes."

Certains riverains ne parviennent en effet plus à fermer l’œil de la nuit et se sont retrouvés sous médication et certificat. "Le chantier sera mené entre 6 heures et 22 heures. Ce qui a pour conséquence d’allonger la durée des travaux." Ceux-ci auraient normalement dû prendre fin le 20 septembre prochain. Ils se poursuivront finalement jusqu’au 15 octobre. Pour Infrabel, les conséquences sont également nombreuses.

Car pour permettre aux équipes de travailler en toute sécurité, la circulation ferroviaire a été totalement interrompue. "Le chantier de jour comme de nuit avait pour objectif de limiter sa durée et donc la déviation des trains de marchandises mais si nous comprenons cette logique, nous ne pouvons pas l’accepter plus longtemps", précise l’échevine. D’autres problèmes ont encore été soulevés par les riverains.

Et notamment les excès de vitesse commis par les sous-traitants. Des sous-traitants qui, toujours selon certains riverains, ne respectent rien et se montrent agressifs en cas de remarques. "Infrabel nous a assuré qu’ils seraient sensibilisés au respect du voisinage et au respect de la législation. La police était conviée à la réunion de ce lundi, et il a été convenu que des contrôles de vitesse seraient menés, en plus de l’installation d’un radar répressif."

Les éventuels dégâts provoqués par le chantier, par exemple au niveau des habitations, doivent quant à eux être directement signalés à Infrabel via contact@infrabel.be ou via le 02/525 22 11. "Dès la semaine dernière, lors d’une conversation avec la police, nous avions confirmé que les comportements inadaptés et excès de vitesse devaient être sanctionnés s’il y avait lieu d’être", confirme Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

"Nous avions déjà fait état des plaintes à l’entrepreneur, c’est désormais à lui de prendre les mesures qui s’imposent. Pour le reste, le travail de nuit sera en effet supprimé, ce qui prolonge le chantier. L’entrepreneur aura jusqu’au 15 octobre. Nous comprenons bien entendu les plaintes des riverains, et si ceux-ci vivent l’enfer, ils ont raison de leur faire savoir. De notre côté, ce n’est cependant pas une décision simple, car il y a des répercussions."

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doit désormais informer les entreprises de ce contretemps et proposer des solutions pour que les marchandises puissent malgré tout être acheminées. Quant aux éventuelles dégradations, les riverains sont invités à prendre contact avec leur assurance, qui se retournera contre Infrabel si les dégâts ont effectivement été causés par le chantier.