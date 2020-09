Les riverains de la place de Frameries ont probablement été surpris de voir débarquer plusieurs véhicules de police ce dimanche soir. Selon nos informations, une bagarre a en réalité éclaté entre plusieurs personnes sur la place peu après 22 heures. Des échanges de coups ont été donnés et l'une des personnes s'est alors munie d'un couteau.

Plusieurs coups de couteau auraient été assénés par cet individu à un autre homme. Ce dernier ne serait heureusement que légèrement blessé. La police boraine est évidemment intervenue en nombre pour interpeller les différentes agresseurs. On ignore pour l'instant les circonstances exactes et causes de cette violente altercation. Le dossier a été transmis au Parquet de Mons qui devrait communiquer sur ces faits cet après-midi.