Il a quitté l'école hôtelière en 2011 et poursuit un brillant parcours.

À seulement 28 ans, Baptiste Heugens peut déjà se targuer de briller. Originaire de Soignies, il a été élu meilleur jeune chef du Luxembourg 2020 par Gault & Millau pour ses prestations au sein de l’établissement Two6Two. Une récompense évidemment appréciée mais qui ne suffit heureusement pas à le distraire et à l’éloigner de ses objectifs.

Ce lundi, il était de retour dans un établissement qu’il connaît bien : l'école provinciale d'hôtelière de Saint-Ghislain au sein de laquelle il a suivi sa formation et fait ses premières armes. Dans le cadre du programme « un jour, un chef », proposé depuis quelques années aux étudiants, le chef belgo-luxembourgeois a partagé sa passion.

© EB



"C’est très plaisant de revenir ici. Je pense que partager sa passion, ses connaissances fait aussi partie du métier, c’est une façon de donner envie aux jeunes de se lancer, même si c’est un métier très intense", explique-t-il. "C’est une très bonne formation qui est dispensée ici, dans des locaux très bien aménagés. J’en retiens beaucoup de positif."

Son diplôme en poche, le jeune Sonégien avait rejoint Yves Mattagne au Sea Grill, où il est resté trois ans avant de travailler aux côtés de la cheffe Stéphanie Thunus, du restaurant Au Gré du Vent à Seneffe. Un parcours qu’il a eu l’occasion d’évoquer avec les chefs de demain. "Mon arrivée au Sea Grill reste probablement mon meilleur souvenir car j’étais comme un enfant qui a tout à découvrir. C’est un métier exigeant et ça n’a pas été facile tous les jours mais je n’ai jamais eu l’idée d’abandonner."

Véritablement passionné, Baptise Heugens a insisté sur la détermination dont il fallait faire preuve pour percer. "C’est selon moi la principale qualité : il faut avoir l’envie d’avancer, se remettre en question et garder à l’esprit que le travail est toujours payant." Aujourd’hui actif au Luxembourg, le chef belge ne perd pas espoir d’un jour revenir au Plat Pays. "Les opportunités sont simplement plus nombreuses à l’étranger. En Belgique, les contraintes sont nombreuses et la conjoncture n’aide pas. Je suis au début de ma carrière, j'ai encore tellement à apprendre ! Mais revenir chez moi est une idée que je garde dans un coin de ma tête."

Un souhait qui sera probablement partagé par ses anciens professeurs, pas peu fier du parcours de leur ancien poulain. "Le recevoir dans nos ateliers est gratifiant pour les élèves car ils peuvent s’identifier à lui mais aussi pour nos professeurs car il fait partie des anciens élèves qui se sont déjà fait remarquer par les professionnels du secteur", ajoute Claude Charlier, coordinateur. "En tant qu’enseignant, nous tentons toujours de leur inculquer la volonté, l’envie de réussir. Baptise est le parfait exemple de ce que nous pouvons souhaiter." Pour le bonheur de tous donc, et des papilles les plus fines.