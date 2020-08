La société Yara a été mise hors de cause par la ville et la police.

Depuis vendredi, les habitants de Baudour et Douvrain se sentent particulièrement incommodés par des odeurs nauséabondes. Certains évoquent « une odeur de poissons pourris » et, dans de nombreux cas, une odeur tellement forte qu’il est impossible de garder les portes et fenêtres ouvertes et de profiter de la terrasse et du jardin.

"Impossible de rester sur la terrasse à cause d’une forte odeur de produits chimiques dans l’air. Cette odeur est tellement forte que nous devons rester enfermés dans la maison car cela pique à la gorge", témoigne un riverain de la rue des Faisans, à Baudour. Publié sur les réseaux sociaux, son témoignage a été complété par des dizaines d’autres : rue du Temple, rue du Rond Bouchon, avenue Goblet, rue du Bon Logis ou encore Quartier de la source,… De nombreuses rues semblent concernées.

Certains riverains ont dès lors pris contact avec la police ou avec le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier (PS). "D’où cela vient-il ? Est-ce dangereux ? Cela pourrait-il être évité ? Nous sommes très nombreux à souffrir de ce désagrément", s’inquiète une riveraine. Dans les plaintes réceptionnées par la ville, certains évoquent des maux de taux et des nausées et pointent du doigt la société Yara.