C’est un service totalement unique en Belgique. Le groupe hospitalier EpiCURA vient d’ouvrir sur son site de Baudour une clinique spécialisée dans la voix, la déglutition et la microchirurgie des cordes vocales. Développée par le docteur Jérôme Lechien en collaboration avec l’équipe ORL multidisciplinaire du docteur Mohamad Khalife, elle permet une prise en charge complète des patients souffrant de pathologies liées à la voix et aux cordes vocales.

Avec 12 spécialistes ORL et paramédicaux (audiologue, kinésithérapeute vestibulaire, logopède et audioprothésiste), l’équipe du docteur Khalife, chef de service ORL, constitue le plus grand service ORL de la région. "Nous sommes le plus grand service ORL de la région montoise avec une activité très diversifiée", confirme ce dernier. "En 2019, nous avons réalisé 24.000 consultations et 2.400 admissions et présageons une intensification de l’activité de cancérologie ORL pour l’année à venir."

Grâce à l’expertise des ORL, entre autres, en audiologie, laryngologie, cancérologie ORL ou dans les vertiges – en collaboration avec les neurologues –, le service ORL d’EpiCURA couvre de nombreux domaines allant de la cancérologie à la chirurgie otologique en passant par les allergies, la chirurgie des ronflements et des sinus, la chirurgie esthétique du nez et des voies lacrymales ou encore les pathologies des glandes salivaires.

En outre, le service ORL d’EpiCURA collabore avec celui d’allergologie et avec le plateau de radiothérapie et les oncologues pour l’approche cancérologique. L’arrivée du docteur Lechien au sein de la clinique de la voix permet à EpiCURA d’ajouter une expertise unique dans la région pour le traitement des pathologies de la voix qui pourra être mise à profit des généralistes et des spécialistes.

Pour ce faire, le groupe hospitalier a fait l’acquisition de matériel de pointe. « Grâce à cet équipement, l’équipe médicale pourra, entre autres, réaliser des œsophagoscopies transnasales avec anesthésie locale et dispose déjà du matériel permettant de réaliser de la laryngologie in-office », précise-t-on du côté d’EpiCURA. "Cette approche permet d’opérer le patient sous anesthésie locale avec un fibroscope doté, d’une part, d’un canal opérateur dans lequel on peut glisser divers instruments comme une micro-pince pour enlever la lésion et, d’autre part, d’une fibre de laser angiolytique pour coaguler certaines lésions rapidement."

Cette technique, développée aux États-Unis, permet notamment d’offrir aux patients des interventions moins invasives et par conséquent, plus confortables. Elle permet aussi d’intervenir sur les paralysies des cordes vocales pour améliorer la qualité de la voix. "Lors d’une paralysie, une corde vocale est trop éloignée de l’autre, ce qui entraine un niveau de voix catastrophique", explique le docteur Lechien. "Nous intervenons alors pour rapprocher la corde vocale qui "bat de l’aile" par médialisation, c’est-à-dire en injectant un produit qui, en gonflant, pousse une corde vers l’autre."

Jusqu’ici réalisée en bloc opératoire avec des patients sous anesthésie, l’opération pouvait comprendre des problèmes de dosage, avec un impact sur la voix. Le patient étant désormais conscient, l’équipe peut directement lui demander d’utiliser ses cordes vocales et ainsi rectifier le dosage au besoin. "On peut mesurer l’impact direct de notre geste chirurgical sur la qualité de la voix", souligne encore le docteur Lechien, qui fait figure de véritable pointure dans le domaine.

Professeur à l’UMONS, chef de clinique à l’hôpital Foch à Paris où il travaille une semaine par mois dans le plus grand service de laryngologie de France, ce dernier a également mené de nombreuses recherches sur la perte du goût et de l’odorat consécutive au COVID-19.