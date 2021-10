Annulé à deux reprises, contexte sanitaire oblige, le Park Rock Festival n’a pas dit son dernier mot. L’événement reviendra en effet dans quelques mois dans un écrin hivernal : la première édition de Park Rock Festival – Winter Edition sera organisé les 10 et 11 décembre prochain, toujours au sein du parc communal de Baudour. Mais que les festivaliers se rassurent, ils n’auront pas à braver les températures négatives, la salle polyvalente étant mise à leur disposition.

"La Fédération Wallonie-Bruxelles a libéré un subside pour les organisateurs qui ont été contraints d’annuler leur événement", explique Nicolas Sand, organisateur du Park Rock Festival. "Nous avions déjà l’idée et l’envie de proposer une winter edition depuis un an et demi mais nous n’avions pas eu l’opportunité de nous pencher davantage sur le projet. Nos deux dernières éditions ayant été annulées, nous avons eu le temps d’y réfléchir et le subside nous a permis de nous lancer."

La formule restera identique à la summer edition. Le festival sera donc organisé sur deux jours, le premier étant consacré aux groupes de reprise, le second aux groupes de compo. "L’affiche est déjà complète. Nous sommes vraiment heureux de proposer une programmation fournie dont nous sommes fiers. Sans l’aide financière de la Wallonie, elle aurait probablement été plus pauvre. La salle nous est prêtée par la commune et même s’il reste des frais annexes, ils sont moins importants que pour un festival en plein air."

Conclusion, l’organisation se voudra plus professionnelle encore et, surtout, les artistes seront mieux rémunérés. "Nous sommes malheureusement toujours contraints de demander aux groupes de revoir à la baisse leur cachet. C’est un problème que l’on souhaite éviter à tout prix mais pour lequel on n’a souvent pas le choix. Pour cette édition, on espère pouvoir éviter cette négociation." 300 personnes, dont 100 originaires de l'entité de Saint-Ghislain, pourront prendre part à l’événement cet hiver.

"Le covid safe ticket sera d’application et nous suivrons de près les nouvelles éventuelles annonces du gouvernement pour respecter les protocoles. Tout ce que nous espérons, c’est pouvoir maintenir le festival car deux annulations la même année, ce serait dramatique pour nous." Les espoirs de pouvoir maintenir l’édition estivale, en août 2022, sont également grands. Une majorité des artistes programmés il y a deux ans devraient être de la partie, même si l’affiche n’a pas encore été dévoilée.

D’ici là, l’organisation espère que les festivaliers seront au rendez-vous pour profiter de l’ambiance du Park Rock Festival – Winter Edition, l’événement étant amené à être organisé chaque année en parallèle de l’édition estivale.

En pratique

Les places sont d'ores et déjà disponibles sur Ticket Master.

Le vendredi, les groupes suivants se produiront :

Boiler (cover de Limp Bizkit)

Meteora (cover de Linkin Park)

Dissident (cover de Pearl Jam)

Aberdeen (cover de Nirvana)

Maine Road (cover d'Oasis)

Le samedi, les groupes suivants se produiront :