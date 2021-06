Le drame a pu être évité ce jeudi. En effet, les pompiers de la région du Borinage ont été appelés pour un important incendie à la rue Jules Escoyez à Baudour. Composés de plusieurs appartements, l'immeuble était habité. Les services de secours sont rapidement arrivés sur place craignant que des personnes soient piégées à l’intérieur. Heureusement, une fois sur place, l’ensemble des habitants ont réussi à en sortir indemnes.

La tâche a, par contre, été plus compliquée pour les pompiers. Avec les fortes chaleurs, plusieurs casernes ont été appelées. Ainsi, les pompiers de Mons, de Saint-Ghislain et de Chièvres sont intervenus pendant plusieurs heures avant de réussir à éteindre complètement le feu. Les flammes ont ravagé l’habitation, comme on peut le voir clairement de l’extérieur.

Par mesure de sécurité, les habitants ont été évacués. Aucune victime, ou blessé n’a été constaté à l’heure d’écrire ces lignes. Seuls deux pompiers ont arrêté leur intervention, à cause d’un coup de chaleur. L’immeuble continuera à être surveillé par précaution.