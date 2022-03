Le premier événement de Be Saint-Ghi aura lieu le 2 avril prochain et affiche d’ores et déjà complet. Un engouement dont se réjouit les membres de la nouvelle association saint-ghislainoise, composée tant de citoyens engagés que d’élus politiques locaux. Née il y a quelques jours à peine, cette dernière doit permettre de créer ou de recréer des liens entre les générations, les cultures et plus généralement les citoyens.

"Tout est parti d’une réunion organisée avec Dorothée Warthold, Florence Monier, Gianni Palermo, Rachel Lefebvre, Vinny Plasman et moi-même", explique Guillaume Sanna. "Nous sommes avant tout des citoyens et notre intention n’est pas de faire politiser l’association mais bien de permettre aux gens de se retrouver via l’organisation d’événements culturels, sportifs, festifs. Autant de moments qui ont clairement manqué ces deux dernières années, covid oblige."