On est Borégne ou on n'l'est nié. Pour Bernard Baumans, la question ne se pose pas. Homme aux multiples casquettes – il est connu pour son action humanitaire en Egypte, mais joue aussi les auteurs-compositeurs depuis une quarantaine d'années – il revendique fièrement ses racines boraines. Il vient d'ailleurs de sortir un nouveau livre, Ël Këmégn dë mès Rachènes, qui nous emmène sur les chemins de son enfance dans un langage savoureux et imagé, illustré de dessins originaux d’Anastasia Vandycheva.

Bernard Baumans nous définit son livre en citant l’auteur du Petit Prince , "On est de son enfance comme on est d’un pays", et nous confie : "La mienne fut heureuse au milieu des années glorieuses, dans un Borinage en souffrance. J’étais bien sûr trop jeune pour m’en rendre compte. Ces années 50 me rappellent les êtres simples qui m’ont élevé, ma rue, les lieux familiers de mes jeux, les instants de bonheur gravés dans ma mémoire et dans mon cœur. J’ai voulu les partager au fil de ces 104 pages."

Cette histoire est évidemment racontée en borain. Mais l'édition que l'on retrouvera dans toutes les bonnes librairies de la région pour 15 euros propose également une traduction en français. "Même si les mots, les phrases, les expressions perdent un peu de leur originalité, je les ai traduites en français pour toucher un public plus large et plus jeune en souhaitant que, par la suite, il prenne plaisir à découvrir un langage qui, me semble-t-il, renaît de ses cendres", précise Bernard Baumans.

La traduction en français n'est pas la seule particularité de ce livre. Il est aussi illustré par des dessins originaux d’Anastasia Vandycheva. "C'est une jeune artiste de talent qui a su comprendre très vite les sentiments de mon histoire et les traduire dans des scènes de la vie quotidienne qui évoqueront sans nul doute des souvenirs aux lecteurs qu’ils soient du Borinage ou d’ailleurs", poursuit l'auteur.

La langue boraine est loin d'avoir dit son dernier mot. Elle avait d'ailleurs été mise sous le feu des projecteurs lors de Mons 2015 à travers diverses animations. Le livre de Bernard Baumans devrait en séduire plus d'un, il reçoit déjà un très bon accueil en librairie. Il apparaît aussi comme une excellente idée de cadeau de Noël à glisser sous le sapin. Avec pourquoi pas, une bonne bière de la brasserie du Borinage.