Du 29 novembre au 3 février, la police boraine a participé à la traditionnelle campagne BOB hivernale. Durant ces neuf semaines de contrôles, les policiers ont passé pas moins de 5 657 personnes aux tests de consommation d'alcool et de stupéfiants. Parmi eux, 239 étaient sous influence (161 alcoolémies et 78 stupéfiants), soit 4,2 % des conducteurs contrôlés.

Ces chiffres pour 2019 sont donc moins élevés qu'en 2017 et 2018. Il y a deux ans, 343 conducteurs ont été contrôlés positifs sur un total de 5 419, soit 6,3%. Tandis que l'année dernière, 253 personnes (sur 5 890 contrôlées) se sont retrouvées verbalisées pour conduite sous influence, soit 4,3% du total. "Depuis 2017, nous observons une baisse des conducteurs sous influence et nous ne pouvons que nous en réjouir", commente la police boraine.

Le nombre de véhicule saisis dans le cadre de cette campagne BOB semble lui aussi amorcer une diminution sur les trois dernières années : 87 en 2017, 79 en 2018 et 73 cette année. "Au cours de cette campagne nous avons par ailleurs distribués 3 000 sachets de bonbons aux couleurs de notre Zone de Police. Une petite attention que les conducteurs sobres ont semblé apprécier."

Le bilan est donc positif pour la police boraine. "Les alternatives pour ne pas reprendre le volant après avoir consommé de l'alcool sont multiples (élire un BOB, appeler un taxi, dormir sur place, ….) et nous sommes heureux de constater que les conducteurs prudents/consciencieux sont nombreux. Toutefois la conduite sous influence demeure au cœur de nos préoccupations et la lutte contre ce phénomène reste une priorité. C’est pourquoi le Service de Circulation Routière de la Police Boraine a mené et mènera encore de nombreux contrôles. Il en va de la sécurité de tous les usagers de la route !"