Depuis le mois de juin 2021 le service Environnement assisté des autres services de la Zone de Police Boraine ainsi que des services sociaux et de la section Finances du Service Public Fédéral, a réalisé plusieurs contrôles de "garages", des établissements spécialisés dans la réparation de véhicules et/ou dans la vente de véhicules d’occasions. A ce jour 36 garages ont été contrôlés sur les cinq communes que compte la zone de police Boraine.

Lors des premiers contrôles, des infractions environnementales et urbanistiques ainsi que des infractions financières et relatives à la loi sur le travail ont été constatées. Par exemple, certains garagistes engageaient du personnel non déclaré auprès de l’ONEM. Au vu de ces infractions, des scellés ont été placés après avis de l’Auditorat du Travail de Mons.

"Pour chaque infraction constatée, les commerçants se sont vus expliquer la procédure à suivre afin de rapidement se mettre en ordre et régulariser leur situation auprès des différentes instances", indique la zone de police Boraine. "Des vérifications ont ensuite été réalisées au terme d’un trimestre. Elles ont montré que certains garages et vendeurs de véhicules n’avaient pas accompli l’ensemble des démarches demandées."

En effet, sur les 36 garages contrôlés 12 d’entre eux étaient toujours en défaut et les scellés ont alors été placés. Les infractions constatées étaient des défauts de permis d’environnement, des critères d’exploitation toujours pas conformes ou encore des modifications urbanistiques qui n’avaient pas été régularisées et des constructions et/ou modifications avaient été faites en toute irrégularité et ne correspondaient pas au plan de secteur.

Concernant les infractions environnementales les policiers ont constaté que certains de ces garages ne possédaient pas les permis adéquats pour leur exploitation. Ces défauts de permis concernaient notamment les activités de garage pour réparations mécanique/carrosserie, le nombre de ponts élévateurs et/ou fosses, la cabine de peinture, la vente de véhicules d’occasions en surnombre et les activités de car-wash.

"Mais les infractions ne s’arrêtent pas là", poursuit la zone de police Boraine. "Ajoutons à la liste des infractions les soucis suivants : stockage de déchets, entreposage de véhicules hors d’usage, pollution des sols, incinération de déchets, démantèlements de véhicules, etc. Tout cela sans autorisation et au détriment du cadre de vie."

A ce jour six établissements sont toujours sous scellés. A noter que le service Environnement de la police Boraine a recensé sur son territoire plus d’une centaine de garages de réparations automobiles et établissements destinés à la vente de véhicules d’occasions. Tous les commerces n’ont bien entendu pas encore été contrôlés mais ils le seront. "Nous invitons dès lors leurs exploitants à faire le nécessaire auprès de leur administration communale afin de régulariser leur situation. Si ce n’était pas le cas, des mesures plus contraignantes seront probablement prises lors de notre venue en leurs locaux", conclut la Police Boraine.