20 chalets, tenus exclusivement par des commerçants et artisans locaux, étaient accessibles au public.

Il s’agissait d’une première édition et le contrat a visiblement été rempli haut la main. De vendredi à dimanche, de très nombreuses personnes sont venues profiter de la magie de Noël qui s’était emparée de la Grand’Place de Saint-Ghislain. Malgré les mesures sanitaires en vigueur et la nécessité de disposer d’un covid safe ticket, le public, bien décidé à venir se réchauffer autour d’un chocolat ou d’un vin chaud, n’a pas été freiné dans son entrain.

Les portes de ce premier marché de Noël se sont refermées ce dimanche soir et le bilan est extrêmement positif. "Nous avons enregistré 1800 entrées vendredi et plus de 3000 samedi", précise François Roosens, président du syndicat d’initiatives. "Dimanche, le marché devait ouvrir à 14 heures mais compte tenu des nombreuses demandes des commerçants et des citoyens, il a été décidé, dans la journée de samedi, d’ouvrir plus tôt, à 11 heures."

Ce sont là plus de 2000 entrées qui ont encore été enregistrées sur l’ensemble de la journée.