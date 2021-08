C’est une 39e édition qui s’annonce haute en couleurs. Les 28 et 29 août prochains se tiendra la traditionnelle fête de la moisson à l’ancienne de Blaregnies, dans l’entité de Quévy. Une opportunité pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir les traditions et le savoir-faire de la paysannerie tout en dégustant des produits fermiers locaux.

Cette grande fête rurale rassemble à chaque édition de nombreux passionnés et collectionneurs de matériel agricole ancien, illustrant le travail du sol, les moissons ou encore le battage à l’ancienne. Pour cette 39e fête, le comité organisateur a toutefois souhaité sortir des sentiers battus et proposé une activité pour le moins originale.

Un concours de tire-billons sera en effet organisé le dimanche. Durant cette épreuve, d’anciens tracteurs à simple traction seront mis en compétition en tirant des troncs d’arbres. Tous auront été construits avant ou en 1965. "Sur le champ de démonstration également, l’accent sera mis sur les techniques de récolte des céréales mais aussi de travail du sol pratiquées après la moisson (déchaumage, hersage, ...)", annonce le comité.

"Le dimanche, le public que nous attendons nombreux, aura l’occasion d’arpenter les allées du marché fermier et de l’exposition de petit élevage, ainsi que les aires de démonstration de bûcheronnage, de ferrage des chevaux et de l’atelier de ferronnerie. Des balades en tracteur ainsi qu’un défilé et une présentation de vieux tracteurs de marques différentes seront proposés aux amateurs de belles mécaniques."

Le programme se veut donc varié. La buvette sera ouverte dès samedi à 19 heures, en parallèle d’un concours de manille. Le lendemain, un cochon du village à la broche sera proposé, histoire de reprendre quelques forces. L’événement est le fruit d’une collaboration entre la FUGEA, la FUJA et la SPAR.