Même si actuellement, il n’est pas facile de s’aventurer dans de nouveaux projets, Robin Denis, Gaëtan Bedjou et Aurélien Gandossi ont relevé ce défi. Ensemble, ils ont fondé l’ASBL "Brasserie des Trieux " et commercialisent leur Saison 2020.

Après plusieurs années d’expérimentations de diverses recettes dans des garages, le projet des garçons a vu le jour en ce début du mois de février. "Gaëtan et moi avons fait nos études dans le domaine des fermentations. Pour le fun, en plus de notre travail, depuis la fin de nos études, on produisait des bières", explique Robin Denis, l’un des fondateurs de la brasserie des Trieux. Rapidement, les deux amis ont été rejoints par Aurélien, un passionné de bière. C’est dans la ferme de la grand-mère de ce dernier que les trois trentenaires ont testé et développé de nombreuses recettes et c’est ainsi que la Saison 2020 a finalement été élaborée.