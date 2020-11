"Il a bousillé ma vie, il m’a totalement détruit." Ces mots, aussi durs à prononcer qu’à entendre, sont ceux de Caldy Denis. En janvier dernier, le Honnellois, bien connu dans la région en tant que sportif et gérant de la salle de sport Caldy Coaching, était blessé par un tir de chevrotine dans les jambes. L’auteur du tir n’était autre que son voisin, avec qui il entretenait des relations particulièrement conflictuelles.

Pratiquement un an après ces faits dramatiques, Caldy Denis poursuit activement sa rééducation, tout en sachant que sa vie ne sera plus jamais la même. "C’est extrêmement difficile. Il reste énormément de plomb dans les jambes et plus aucune opération ne peut être envisagée. J’aurais probablement besoin de kinésithérapie à vie", explique le quadragénaire. "Les nerfs ont été touchés, mes pieds s’endorment régulièrement et j’ai besoin de médicaments pour tenir le coup."

Sportif accompli, Caldy Denis a dû faire une croix sur ses rêves. "Je dois apprendre à vivre autrement, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Je ne peux même pas envisager aller passer une journée à la mer avec ma compagne car je suis incapable de rester debout de longues heures." S’il a été extrêmement bien entouré par ses proches, le Honnellois fait aussi face aux critiques.