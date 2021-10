Ce vendredi entre 6h30 et 15 heures, sept policiers de la brigade anti-criminalité de la zone de police boraine menait une opération destinée à lutter contre la consommation et le trafic de stupéfiants aux abords des écoles.

Les résultats se veulent relativement positifs : au total, six véhicules ont été contrôlés et deux d’entre eux ont été fouillés. Sur les 37 personnes qui ont fait l’objet d’une fouille, six détentions de produits stupéfiants ont été confirmées.

"Ces chiffres "bas" témoignent de l’impact de notre présence récurrente aux abords des écoles et ce depuis de nombreuses années", se félicite la zone de police boraine. "La lutte contre les stupéfiants aux abords des écoles fait depuis très longtemps partie de nos points d’attention et nous comptons bien poursuivre le combat."

D’autres opérations identiques auront à nouveau lieu dans les semaines et mois à venir.