Trois détentions de produits stupéfiants ont été détectées.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la brigade anti-criminalité (BAC) de la zone de police boraine a mené diverses actions de sécurisation sur les 5 communes couvertes, c’est-à-dire Saint-Ghislain, Boussu, Frameries, Colfontaine et Quaregnon. Les objectifs multiples étaient notamment le contrôle des rassemblements de personnes, la lutte contre les nuisances notamment sonores et le respect du Règlement Général de Police (RGP).

Ce sont finalement sept policiers qui étaient mobilisés dans ces opérations, menées entre 19 heures et 3 heures du matin. 30 véhicules ont été contrôlés, et neuf fouillés. 68 personnes ont été contrôlées. La police aura mis au jour trois détentions de produits stupéfiants. Une personne signalée dans les bases de données a été interpellée pour une déchéance du droit de conduire qui devait lui être signifiée.

Un véhicule a été immobilisé car le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire. In fine, ce sont quatre PV ordinaires et trois perceptions immédiates pour diverses infractions de roulage qui ont été dressées et enregistrées. La zone de police prévient, d’autres opérations similaires seront à nouveau menées dans les semaines à venir.