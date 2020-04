Cette année, confinement oblige, la vente de la fleur printanière est interdite.

Cette année n'est décidément pas comme les autres. Contrairement aux autres printemps, on ne verra pas cette fois-ci le muguet envahir les étals des fleuristes, marchands ambulants et autres vendeurs occasionnels. Les mesures de confinement restent en effet en vigueur et contrairement aux jardineries et magasins de bricolage, ces acteurs n'ont pas l'autorisation de reprendre du service.

La police boraine y veillera. Elle a rappelé l'interdiction qui frappait la vente de muguet et prévient que tout contrevenant fera l’objet d’une verbalisation dont le montant s’élèvera à 750 euros.