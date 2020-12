Si le lancement de la traditionnelle campagne BOB de fin d'année a été reporté, la police boraine ne perd pas pour autant ses bonnes habitudes. Ce mardi après-midi, quatre policiers du service circulation routière ont mené un contrôle aux abords de la gare de Saint-Ghislain. Ce sont au total 89 véhicules et 96 personnes qui ont été contrôlés par la police boraine.

Avec des résultats qui peuvent paraître inquiétants, en sachant que les alcoo-tests et tests salivaires ont été menés en plein après-midi. En effet, quatre conducteurs étaient sous influence de stupéfiants et quatre autres sous influence d'alcool. Soit 9% du total des automobilistes contrôlés. Cinq d'entre eux ont vu leur permis de conduire leur être immédiatement retiré. Par ailleurs, trois véhicules ont été saisis pour défaut d'assurance et une plaque volée a été signalée. Au total, la police a dressé 3 PV judiciaires et 32 PV en matière de roulage.

Heureusement, la grande majorité des conducteurs n'était pas en infraction. "Pour les remercier les conducteurs, il est de tradition chez nous de leur offrir un petit cadeau", signale la police boraine. "Et cette année encore nous avons opté pour une tablette de délicieux chocolat belge. 50 grammes de douceur et de gourmandise aux couleurs de notre Zone de Police. Inutile de préciser que nombreux seront les conducteurs qui voudront se faire contrôler cette année."