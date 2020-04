La police durcit le ton et mobilise des patrouilles à vélo.

C’était malheureusement prévisible : la météo estivale de ces derniers jours a poussé les citoyens à sortir malgré les mesures de confinement qui restent indispensables pour venir à bout de l’épidémie de Covid-19. Massivement mobilisée sur le terrain, la zone de police boraine a dressé, entre vendredi et ce lundi matin, près de 92 PV pour non-respect des directives.

Soit une moyenne de 20 PV par jour, avec une hausse constatée dimanche (33 PV) et une légère baisse dimanche (16 PV). "Est-ce dû à la météo qui était très clémente dimanche et beaucoup moins lundi ou à notre présence accrue sur le terrain ? Nous ne savons l'expliquer mais ce qui est certain c'est que ces chiffres nous semblent toujours trop élevés...", explique-t-on du côté de la zone.

"C'est pourquoi depuis vendredi dernier nous avons modifié notre approche des patrouilles et sorti les vélos. En effet, certains lieux connus pour accueillir des rassemblements ne sont pas aisément accessibles en voiture et étaient donc difficilement contrôlables par nos équipes." Les venelles, les petits sentiers et le RAVeL sont plus explicitement ciblés par ces patrouilles, mobilisées dans les communes de Colfontaine, Quaregnon, Boussu, Frameries et Saint-Ghislain.

"Ce sont les policiers affectés aux patrouilles Covid (une quarantaine quotidiennement ) qui, l'espace de quelques heures (deux ou trois heures pendant une pause qui en compte huit), troquent la voiture contre un deux roues. Certains férus de la petite reine n'hésitent d'ailleurs pas à parcourir quelques 50 km. De l'avis des citoyens rencontrés, il semble que ces patrouilles soient fortement appréciées."

L’effet dissuasif est constaté et pour les plus récalcitrants, des amendes sont évidemment à la clé. La zone précise encore que ces patrouilles sont planifiées dans les jours à venir. Et un citoyen averti en vaut deux.