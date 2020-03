Pour certains, la mesure de confinement n'a pas encore été assimilée.

Les policiers sont désormais plus que jamais mobilisés sur le terrain pour faire respecter les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Pour autant, pas question d’en oublier les missions « habituelles » des différents services. Pour preuve, ce jeudi soir, les policiers de la zone de police boraine ont procédé au contrôle de quatre individus qui se trouvaient à bord d’un véhicule.

Ces quatre personnes ne vivaient pas sous le même toit et ne pouvaient donc se trouver ensemble dans l’habitacle. Outre le non-respect des directives, le conducteur se trouvait sous l’influence de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants. Sa voiture est en défaut d’assurance et d’immatriculation. Bref, la liste des infractions était longue. Le véhicule a été saisi et les quatre comparses sont repartis à pied, deux par deux en respectant une distance d’1,5 mètre entre eux.

"Nous traversons une période certes inhabituelle mais cela ne justifie ou n’autorise en rien un comportement inconscient voire dangereux. Le code de la route reste d’actualité. Nous comptons sur tous les citoyens pour le respecter !" insiste la zone de police boraine. Les patrouilles et contrôles se multiplient sur le terrain. Mieux vaut donc ne pas jouer avec le feu et, pour sa propre sécurité et celle des autres, rester chez soi.