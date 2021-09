Dans la nuit de samedi à dimanche, entre 19 heures et 3 heures du matin, sept policiers de la brigade anti-criminalité de la zone de police boraine était mobilisés afin de mener différents contrôles sur le territoire de la zone, à savoir les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain.

Objectifs annoncés de ces opérations, lutter contre les conduites sous influence de stupéfiants et/ou d’alcool et faire respecter l’ordre public en luttant notamment contre les rassemblements problématiques et les nuisances sonores. Au total, ce sont 28 véhicules qui ont été contrôlés, dont sept qui ont été fouillés. 60 personnes ont été contrôlés.

In fine, six PV judiciaires ont été rédigés et quatre détentions de stupéfiants constatées. Un conducteur était sous l’influence de l’alcool. Il détenait également illégalement une arme et des munitions et a dû s’acquitter de la somme de 578 euros.