Jamais deux sans trois. Le proverbe pourra difficilement s'appliquer à ce chauffard qui s'est fait flasher deux fois d'affilée avant d'être intercepté par la Police Boraine et de voir son permis retiré.

Il était peu après 16 heures lorsque le conducteur, au volant d'une BMW série 5, a été flashé une première fois à la rue de Chièvres à Neufmaison, par un radar mobile du service Circulation Routière de la Police Boraine. Nous sommes en agglomération et la vitesse est limitée à 50 km/h. Le chauffard, lui, roulait à 144 km/h. La première photo-souvenir, s'il a compris ce qui se passait, ne lui a manifestement pas suffi.

"Les collègues ont été prévenus sur les ondes qu'il y avait un véritable fou de la route, mais il s'est sans doute arrêté un peu", explique l'inspecteur Bertrand Caroy. "36 minutes plus tard, il repassait au même endroit et se faisait encore flasher. Il roulait cette fois à 101 km/h au lieu des 50 autorisés. Le conducteur a alors pu être intercepté par une de nos équipes. Il était titulaire d'un permis de conduire et a été testé positif à la conduite sous l'influence de cannabis. Son permis lui a été retiré pour 15 jours."

Pour l'inspecteur Caroy, la crise du coronavirus et le respect des mesures sanitaires ne doivent pas nous faire oublier la vigilance sur la route. "Il est aussi important de continuer la lutte contre l'insécurité routière et ainsi éviter des accidents et des tués supplémentaires sur nos routes. Même les blessés doivent être évités. Ce n'est pas le moment d'aller engorger davantage les hôpitaux. Il faut donc rester prudent. Nous continuons nos contrôles sur les routes tous les jours et cet incident démontre bien qu'il faut le faire, car il y a un véritable problème de sécurité routière", conclut l'inspecteur Caroy.