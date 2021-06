Ce mercredi en fin d’après-midi, la zone de police boraine a émis un avis de recherche à l’attention de monsieur Capizzi, âgé d’une quarantaine d’années. Lors de sa disparition, ce dernier était habillé d’un training noir, de baskets de la marque Nike TN, d’une veste matelassée noire et d’une casquette noire de marque Fila. Il portait également une chevalière à la main droite et une montre à son poignet gauche.

De corpulence forte (108 kilos) et mesurant plus ou moins 1,75 mètre, il a les cheveux gros et les yeux marrons. Il lui manque quelques dents et il porte un piercing à l’oreille gauche et un tatouage à la main gauche. Il ne porte ni barbe, ni moustache. Il parle le français. La zone de police boraine demande à quiconque aurait aperçu monsieur Capizzi ou disposerait d’informations le concernant de prendre contact avec elle via le 065/61 96 19.