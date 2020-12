Si aucune lockdown parties n’a été constatée par la zone de police boraine la nuit du réveillon de Noël, la vigilance reste évidemment de mise pour le passage à l’an neuf. Ce jeudi soir, la tentation pourrait en effet être grande de se réunir, notamment entre amis, pour fêter l’arrivée d’une année que tous espèrent meilleure.

Que les contrevenants prennent cependant garde : la zone de police boraine veillera. "Il n’y a pas lieu de parler de tolérance zéro dans le sens où nous sommes déjà extrêmement attentifs au respect des mesures sanitaires en vigueur", confirme-t-on du côté de la zone. "Depuis le début de la pandémie, nous veillons à ce que ce qu’elles soient appliquées par tous, en tout temps. Il en sera de même pour la nuit du réveillon."

Évidemment, cette dernière nécessite tout de même des effectifs renforcés. "Ils le seront afin de pouvoir réagir aux éventuels appels pour tapage, fréquents les soirs de réveillon, ou aux dénonciations qui interviendraient dans le cadre de rassemblements, de lockdown parties,…" Et les contrôles "traditionnels" seront eux aussi assurés.

"En dehors du contrôle du respect du couvre-feu, de l’interdiction de rassemblements ou de feux d’artifice et à côté des patrouilles covid, il faut s’attendre à l’organisation de contrôles BOB. Des équipes "sapin", dédiées à la sécurisation des magasins ouverts sont également prévues." Si en cette période troublée, la répression peut s’avérer nécessaire, la police tient aussi à se montrer positive.

"La population boraine a plutôt bien respecté les mesures jusqu’à présent et nous lui faisons confiance pour la nuit du réveillon également. De plus, il serait dommage de prendre des risques alors que les chiffres semblent être en baisse… Et qu’une troisième vague n’est pas encore exclue." Bref, ce jeudi soir aussi, soyons prudents !