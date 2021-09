Elles font désormais partie du quotidien des personnes âgées de plus de 65 ans. Depuis 2016, il n’est plus rare de trouver dans le frigo de ces dernières une petite boite jaune, étiquetée Senior Focus et contenant de précieux renseignements, notamment médicaux. Lancé pour la première fois par la zone de police boraine, le projet continue de séduire et de s’étendre à l’ensemble de la Belgique – et au-delà, le concept étant né au Canada.

Le concept tel qu’on le connait chez nous a été pensé et géré au sein des services de la zone de police boraine, tout comme le logo ou encore le choix de la boite. "Ce projet est totalement gratuit pour les citoyens et connaît un succès inespéré puisqu’il a déjà été repris par plus d’une quarantaine de Zones de polices ou communes : Tournai, Comines, Verviers ou encore Herve pour n’en citer que quelques-unes", précise-t-on du côté de la zone de police boraine.