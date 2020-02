La police a collaboré avec le SPF santé et les douanes.

C’est une vaste opération de contrôle des commerces qui a été organisée sur le territoire de la zone de police boraine voici quelques jours. Entre 14 heures et 21 heures, trois policiers, accompagnés de trois représentants des douanes et d’un représentant du SPF Santé, ont parcouru les commerces des communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain.

But avoué de l’opération, vérifier la provenance des marchandises, les dates de péremption, les conditions de conservation des denrées, le paiement des taxes et accises ou encore le respect de la loi anti-tabac. La collaboration des services s’est une fois de plus avérée positive puisque diverses infractions ont été relevées et de nombreux produits saisis.

Certains commerces vendaient de l’alcool sans posséder les autorisations requises, ne respectaient pas les normes d’affichage et/ou de publicité, vendaient des cigarettes à l’unité, proposaient à la vente des boissons achetées en France et pour lesquelles les taxes n’avaient pas été payées (environ 135 litres),… Les agents ont également saisi 110 paquets de tabac à chicha dépourvus de bandelettes fiscales, des produits de soins contenant une substance interdite en Belgique et des denrées périmées mais toujours en vente.

Par ailleurs, les policiers ont également mis la main sur deux armes prohibées, à savoir un poing américain et une bombe lacrymogène. Plusieurs avertissements ont également été dressés par les services des douanes et le SPF santé. Au total, les amendes s’élèvent à près de 5000 euros. Ce genre d’opération sera évidemment réitérée, en collaboration avec l’AFSCa, les douanes ou encore le SPF santé.