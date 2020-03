Ils veilleront notamment au respect des recommandations du gouvernement fédéral.

Des journées bien chargées se préparent pour les policiers de la zone boraine. Ce vendredi, le chef de corps, Jean-Marc Delrot, leur a présenté les différentes mesures qui étaient dorénavant d’application pour respecter au mieux les recommandations annoncées par le gouvernement fédéral jeudi soir. Pour ce faire, la présence policière sur le territoire sera doublée, voire triplée.

"Il y a l’aspect organisationnel et opérationnel. Nous avons provoqué une réunion du comité de suivi coronavirus mis en place sur la zone afin de suivre l’évolution de la situation", explique Jean-Marc Delrot. "Nous avons répondu aux différentes questions des agents et exposé les mesures prévues. Dès ce vendredi, minuit, nous serons sur le terrain pour faire respecter les fermetures dans l’horeca, notamment."

Les services circulation routière, proximité, brigade anti-criminalité (BAC) ou encore enquêtes et recherches (SER) seront ainsi renforcés. "Tous les policiers sont invités à participer à l’effort de guerre, si l’on peut dire, et à se montrer solidaires. Nous avons déjà rencontré quelques problèmes de mobilité ce vendredi aux abords des écoles ou fait face à quelques tensions dans les magasins, pris d’assaut malgré le discours du gouvernement."

Bref, les policiers se préparent à une situation inédite, source de tensions et donc de possibles troubles à l’ordre public. "Nous avons également pris des mesures au niveau de nos commissariats et de notre hôtel de police. Afin de limiter la promiscuité, les salles d’attente ne seront plus accessibles au public. L’accès aux différents services (pour un dépôt de plainte par exemple) se fera au compte-goutte. Les personnes sont invitées à attendre à l’extérieur."

Des avis seront affichés sur les portes d’accès pour expliquer la démarche. "Il s’agit d’assurer la sécurité de chacun en limitant autant que possible les risques de propagation. Ce sont quelques mesures qui seront évaluées au quotidien, en réunion et via un cahier de veille. Nous recenserons les problèmes rencontrés tant en interne qu’en externe afin de les affiner et de les faire évoluer selon les besoins."

Les bourgmestres de la zone (Frameries, Saint-Ghislain, Boussu, Quaregnon et Colfontaine) seront évidemment sensibilisés à ces mesures et invités à communiquer aussi souvent que possible avec la zone.