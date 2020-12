La semaine dernière, la section stups du Service d’Enquêtes et Recherches de la police boraine a mis à exécution six mandats de perquisition sur les communes Boussu, Colfontaine, Quaregnon et Mons. Ces perquisitions ont permis d'interpeller deux suspects qui ont été privés de liberté.

Ces deux hommes ont ensuite été auditionnées et présentés au Juge d'instruction. Celui-ci a délivré dans la foulée un mandat d’arrêt à l’encontre de chacun. Ils séjournent donc en prison en attendant leur procès

Les perquisitions ont également permis de mettre la main sur une importante somme d'argent : plus de 2 000 euros en liquide. La police a également saisi des stupéfiants, deux véhicules, du matériel de conditionnement, des balances de précision, de nombreux GSM ainsi que des livres de compte.