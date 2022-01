C’est une aventure humaine, sportive et solidaire forte qu’Eveline Van Driessche, Arcangela Serritelli et Jamila Henni s’apprêtent à vivre. Le 31 mars prochain, les trois amies poseront le pied sur le sol sénégalais en vue de prendre part au Trek Rose Trip, un trek d’orientation 100% féminin et solidaire organisé par Désertours. Par équipes de trois, les participants vivront six jours d’aventure, dont trois jours d’étapes dans les grands espaces désertiques et sauvages de la côte sénégalaise.

L’orientation sera le point d’orgue de ce voyage itinérant, puisque les trios évolueront sous forme de boucle à la seule aide de quelques instruments de navigation, à savoir une boussole, un compteur de distance GPS et une carte. Un challenge qui pourrait mettre à rude épreuve les participantes, qui garderont toutefois à l’esprit que sur cette première édition, Rose Trip Sénégal collaborera avec les associations "Le cancer du sein, parlons-en !" et "Cap Eco Solidaire", qui œuvre en faveur des enfants défavorisés du Sénégal.