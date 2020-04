La météo particulièrement douce pourrait inciter à enfreindre les règles de confinement.

Un beau soleil dans un ciel bleu et un thermomètre qui frise les 20°. C'est ce qui est attendu pour ce week-end de printemps. Personne ne s'en plaindra, mais ces conditions climatiques pourraient inciter certains à enfreindre les règles de confinement.

La police des Hauts-Pays est prête à s'assurer que les mesures seront bien respectées. "Tous nos services sont orientés sur le respect des mesures de confinement. Nous avons aussi des renforts extérieurs de la police fédérale", explique Patrice Degobert, chef de corps de la police des Hauts-Pays. "Nous devons en outre gérer les traversées de frontières. Nous contrôlons tous azimuts. Quelque 150 PV ont déjà été dressés. Le but n'est pas de faire un maximum de PV évidemment. Le but, c'est que les gens respectent les mesures de confinement. Et nous sommes prêts à y veiller. Nos policiers sont munis de terminaux Bancontact pour percevoir immédiatement les amendes. Malgré le beau temps, mieux vaut respecter les mesures et ne pas payer inutilement une amende de 250 euros."

Du côté de la police boraine, on annonce la couleur. "Pas question d'aller bronzer sur un banc, d'organiser un BBQ entre amis ou encore se rendre dans une résidence secondaire située par exemple à la mer ou dans les Ardennes", communique la zone qui prévient que ses équipes seront bien présentes sur le terrain pour effectuer de nombreux contrôles et verbaliser au besoin. Entre lundi et jeudi, 86 PV ont été dressés pour non-respect des mesures de confinement.

"Depuis le début, on a pris le problème à bras le corps. Nous sommes une des zones qui a engagé le plus de moyens pour veiller au respect de ces mesures. Aujourd'hui, nous avons 22 équipes actionnées chaque jour. Elles seront bien engagées ce dimanche", indique Jean-Marc Delrot, chef de corps de la police boraine. "On annonce un super week-end. Ca fait deux semaines que nous sommes en confinement. Le Borain est quelqu'un qui a une propension a prendre du bon temps. Nous ferons en sorte que la population maintienne ses efforts."