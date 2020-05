La police veille pour limiter les risques de propagation du virus et protéger l'environnement.

Ils font désormais partie de notre quotidien et sont obligatoires dans certaines circonstances ou au sein de certains lieux publics. Ils sont destinés à limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus… Mais encore faut-il les utiliser et s’en débarrasser correctement. Ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas, comme en témoignent les nombreux masques et gants retrouvés dans la nature depuis plusieurs semaines.

Du côté de la zone de police boraine, on a donc décidé de rappeler quelques faits, notamment le fait qu’un masque jeté dans la nature mettrait environ 450 ans à se décomposer. "Nous avons surtout voulu jouer la carte de la sensibilisation et conscientiser les citoyens à cette réalité car les masques, mouchoirs et gants s’ajoutent désormais aux nombreux mégots et autres déchets ménagers qui jonchent régulièrement nos rues et trottoirs", explique-t-on du côté de la zone de police.

Dans les faits, très peu de plaintes sont déposées pour dénoncer ces comportements inciviques. Ils sont pourtant punissables d’une amende de minimum 60 euros, maximum 175 euros, ou 350 euros si la personne est en récidive. "C’est surtout en début d’épidémie que nous en retrouvions partout. Aujourd’hui, nous constatons qu’ils sont davantage localisés aux abords des commerces, à côté des poubelles par exemple."

Des gestes qui sont inciviques et à l’opposé des objectifs recherchés : la lutte contre la propagation du virus. Nous rappellerons donc que les masques jetables, tout comme les gants et les mouchoirs en papier doivent être placés dans un sac idéalement spécifiquement dédié à cet usage, qui devra être fermé avant d’être jeté dans le sac poubelle à ordures ménagères. "Il faut garder à l’esprit que nous luttons contre un virus et que nous nous devons de protéger la nature et les personnes chargées de ramasser les déchets." Question de respect, simplement.