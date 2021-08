La semaine a débuté sur les chapeaux de roues pour la zone de police boraine. Ce lundi, les équipes ont effet multiplié les interventions. Du côté de Frameries, hier matin, le service de la brigade anticriminalité (BAC) a mis à exécution une ordonnance de capture concernant une personne condamnée à une peine de 15 ans d’emprisonnement. L’individu a heureusement pu être interpellé sans heurts et déposé en prison.

Quelques heures plus tard, sur le coup de midi, toujours à Frameries, les services verbalisaient un tapage dans une habitation de la rue de la Libération. La zone de police rappelle que le tapage nocture n’est pas le seul à pouvoir être verbalisé. Le tapage diurne peut être sanctionné par le règlement général de police d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 350 euros. En tout temps, la tranquillité du voisinage doit être respecté.

À Colfontaine, c’est pour une fuite de gaz que la police a été appelée à intervenir. Aux alentours de 15 heures, les faits lui étaient signalés dans une habitation de la rue Jean-Baptiste Clément. La maison a été évacuée et un périmètre de sécurité établi. Ores est rapidement intervenu et la fuite a été colmatée. Les personnes évacuées ont pu réintégrer leur logement peu avant 16 heures, sains et saufs.

Enfin, un peu avant trois heures du matin, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle circulait sur la RN547 à Saint-Ghislain. Elle a ainsi percuté un poteau d’éclairage pour finalement revenir sur la chaussée. Les jours de la conductrice n’étaient pas en danger mais par mesure de précaution, elle a été transférée à l’hôpital afin d’y subir quelques examens.