Pour certains citoyens, se rendre à ces rencontres était jusqu'ici impossible.

Bonne nouvelle pour les citoyens qui souhaiteraient exposer un problème à leur agent de quartier dans le cadre d’une rencontre informelle, dans un lieu neutre, c’est-à-dire en dehors du commissariat. À la demande de plusieurs personnes, la zone de police boraine et les communes proposent désormais des horaires étendus. De quoi permettre à chacun de rencontrer son agent de proximité autour d’une tasse de café.

"Vous étiez nombreux à souligner qu les horaires ne vous permettaient pas d’aller à la rencontre de votre agent", souligne-t-on du côté de la commune de Saint-Ghislain. "Votre police de proximité a pris compte de vos commentaires et propose désormais des rendez-vous en soirée." Dans la Cité de l’Ourse, plusieurs rencontres sont fixées, soit en matinée (9h30-11h30), en après-midi (14h-15h30, 16h00-17h30) ou en soirée (17h-18h30, 17h-19h).

"C’est une remarque qui revenait dès que nous publiions les horaires des prochaines rencontres", explique-t-on du côté de la zone de police boraine. "C’est donc une bonne chose de proposer de temps à autre des rencontres plus tardives. Mais nous souhaitons aussi rappeler que les agents de quartier restent disponibles en dehors de cette initiative. Il est toujours possible de faire appel à eux en fin de journée."

Le concept de café-pol est désormais activé sur l’ensemble des communes de la zone, soit sur Saint-Ghislain depuis ce début d’année, Quaregnon, Frameries, Boussu et Colfontaine. "Certaines communes proposent plus de dates. La récurrence n’est pas nécessairement fixe ou identique sur les cinq communes. Nous constatons aussi qu’une fois l’attrait de la nouveauté passé ou les problèmes réglés, puisque c’est tout de même le but, il y a moins de participants."

Lancée en septembre 2018 à l’initiative du chef de corps de la zone de police boraine, le concept a pour objectif de permettre une rencontre informelle entre le citoyen et l’agent de quartier et doit ainsi permettre de renouer des liens. Il permet également d'étendre les rencontres puisqu'au delà des policiers, certains partenaires y prennent part: échevins, gardiens de la paix, représentants de plan de cohésion sociale, intercommunale Hygea,... En moyenne, entre 10 et 30 personnes sont présentes à chaque séance, preuve que l'idée séduit.