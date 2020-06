De nouveaux véhicules sont arrivés dans les commissariats de quartier.

Fini de rouler dans les anciennes Skoda Fabia pour les agents de proximité de la police boraine. Place à de nouveaux véhicules qui ont été acquis il y a quelques jours. Ce sont huit Volkswagen Caddy qui ont été remis la semaine dernière aux cinq commissariats de quartier situés à Boussu, Colfontaine, Quaregnon, Frameries et Saint-Ghislain.

Il s'agit de véhicules à moteur essence, tout confort avec notamment GPS et autoradio DAB+, rampes LED extra plates garantissant une visibilité maximale pour les usagers de la route, des flash bleus intégrés dans les blocs optiques à l'avant et arrière mais aussi une aide au stationnement grâce aux caméras arrières et de recul, histoire de ne plus manquer un créneau... Ils viennent remplacer huit des dix Skoda Fabia arrivées en fin de leasing.

© Police boraine