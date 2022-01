L’opération connait chaque année un joli succès. Mis sur pied en 2006, la Vitrine de l’Artisan est un concours national qui vise à mettre en valeur les artisans belges. Chaque année, dix participants sont sélectionnés et mis en évidence auprès du grand public. Certains sont, dans la foulée, récompensés par l’un ou l’autre prix. Au fil du temps, le concours est devenu une plateforme incontournable pour le secteur.

Chez nous, plusieurs communes dont Lens et Quaregnon ont manifesté leur soutien à l’opération, et donc par extension à celles et ceux qui mettent leur savoir et leur savoir-faire au service des citoyens. Cette seizième édition se voudra cependant quelque peu particulière : la Vitrine de l’Artisan devient en effet la Vitrine de l’Artisane. Un changement qui doit permettre de mettre en lumière les femmes alors que selon le SPF Economie, elles ne représentaient en 2020 que 41% des métiers de l’artisanat belge.

Pour encourager leur participation dans ces corps de métiers, La Vitrine de l'Artisan souhaite, cette année, mettre des femmes entrepreneuses à l'honneur. Le concours sélectionnera dix artisanes belges au savoir-faire exceptionnel, qui choisissent la voie de leur passion et réalisent des produits ou proposent des services d'une grande qualité. Les 10 lauréates, porteuses d'une ambition et de valeurs fortes seront des exemples fédérateurs pour la génération future autour de métiers méconnus, traditionnels et/ou parfois oubliés.

Les communes encouragent les candidates à s’inscrire et à faire ainsi découvrir leur talent plus largement. Les inscriptions sont encore ouvertes ce week-end. La sélection aura quant à elle lieu à la mi-mars et la visite des ateliers dans le courant des mois d'avril ou de mai. La remise des prix est prévue en juin. Le comité de sélection, composé d’organisations d’indépendants, de partenaires privés et publics, d’anciens lauréats et de membres du conseil supérieur des indépendants, sera chargé de trancher. Le président est quant à lui choisi sur base du thème de l’édition.