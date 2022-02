Ce jeudi matin, la zone de police boraine présentait les statistiques de la criminalité de l’année écoulée et tirait un bilan globalement positif, la majorité des faits étant à la baisse. Dans le cadre de son plan zonal de sécurité, les équipes continueront cependant à mettre la priorité sur trois aspects, à savoir les faits commis avec violence, les nuisances sociales et la sécurité routière. La zone de police boraine est connue pour être proactive sur cette dernière matière et pourtant, le chemin reste long.

En effet, certains conducteurs restent sourds aux messages de sensibilisation quant aux dangers que représentent une consommation d’alcool ou de produits stupéfiants au volant ou une vitesse excessive. "Nous travaillons énormément sur la prévention et l’éducation, via le parrainage des enfants par exemple. Nous considérons qu’ils sont un vecteur de communication important vers leurs parents et leurs proches, en plus d’être les adultes de demain", souligne Jean-Marc Delrot, chef de corps.

"Mais nous nous devons également de communiquer davantage vers les adolescents et les seniors. Pour ceux-ci des remises à niveau de conduite sont proposées par notre service circulation routière et nous en profitons toujours pour refaire de la sensibilisation. S’ils sont, je pense, moins concernés par la consommation de produits stupéfiants, ils ne sont pas à l’abri de boire quelques verres de trop avant de reprendre le volant."

Pour le chef de corps, le volet prévention ne peut être dissocié du volet répression. "Nous sommes quotidiennement sur le terrain, que ce soit pour de petits contrôles ou lors d’opérations de plus grandes envergures. Et nous devons constater que la consommation de stupéfiants est une réelle problématique. Cela se traduit dans nos chiffres, on constate un glissement entre alcool et drogues." Une attention toute particulière doit donc être portée à cette réalité.

"Du fait que nous contrôlons beaucoup, nous avons forcément plus de risques d’obtenir des résultats. Mais il est clair qu’il y a un réel besoin d’éducation, d’information et de sensibilisation par rapport à la consommation de drogues. Beaucoup de conducteurs n’ont pas conscience que s’ils ont fumé un joint le jeudi soir et qu’ils sont contrôlés le vendredi matin, ils risquent d’être positifs car l’organisme met beaucoup plus de temps à éliminer les substances consommées."

En 2021, le service circulation routière a enregistré 319 conduites sous influence de l’alcool et 316 conduites sous influence de produits stupéfiants. Un équilibre inquiétant.