Un appel est lancé aux patients qui auraient peur de consulter.

On le sait, avec la crise du coronavirus, les hôpitaux sont sur le pied de guerre. A Epicura, le plan d'urgence est toujours d'actualité. Si bien que l'activité se limite aux consultations, interventions et rendez-vous essentiels, urgents et nécessaires. Mais le réseau hospitalier précise que les patients peuvent néanmoins être pris en charge au cas par car, en fonction de leur problématique, et en toute sécurité.

Epicura constate en effet que par peur de déranger les professionnels ou par crainte de contracter le coronavirus en se rendant à l’hôpital, certains patients évitent de contacter leur médecin spécialiste alors que leur état le nécessite. Or, pour les patients atteints de maladies chroniques ou d’une affection grave, il est toujours possible d’entrer en contact avec le praticien, en toute sécurité.

Concrètement, plusieurs alternatives ont été mises en place. Les prestataires peuvent ainsi être consultés par téléphone. Plus de 5000 consultations téléphoniques ont déjà été réalisées à Epicura depuis le début du confinement. Des consultations se font également par vidéoconférence. Plus d'une dizaine de disciplines sont ainsi disponibles. Pour la cardiologie et l'ophtalmologie, des consultations d'urgence se tiennent à Frameries. Enfin, les services d'urgence restent disponibles.

Epicura rappelle en outre que toute une série de mesures de sécurité ont été prises au sein de ses hôpitaux, comme la séparation des flux de patients atteints du covid ou pas, des mesures de distanciation sociale entre les patients non-covid, des espacements sur rendez-vous, le port du masque, des dispositifs d'hygiène des mains ou encore des stands d'information et de prévention.