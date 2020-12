Mi-novembre, les centres culturels de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain s’associaient pour mettre sur pied Pizz’Arts, un concept de culture livrée à domicile. Une façon pour les différentes structures de rester actives malgré le confinement qui les frappent toujours… Le moins que l’on puisse dire, c’est que le public a répondu présent.

D’ici le mois de janvier, ce sont entre 700 et 1000 boites à pizza un peu spéciales qui auront été livrées aux habitants de la région du Borinage. "C’est une façon pour beaucoup de profiter d’un moment culturel mais aussi et surtout de retrouver du lien, du divertissement", explique au nom du collectif Lolita Demoustiez, directrice du centre culturel de Boussu.

© D.R.

"Nous soignons beaucoup nos livraisons, il ne s’agit pas de simplement livrer une boite. Nous faisons appel à des comédiens, des musiciens qui offrent un mini-spectacle de quelques minutes aux personnes qui ouvrent la porte. Beaucoup sont surpris, d’autres sont très émus car c’est une façon de casser l’isolement. Lorsque l’on assiste à cela, on se dit que notre projet a d’autant plus de sens."

Les retours sont en tout cas extrêmement positifs, pour ne pas dire unanimes. "Nous sommes parvenus à embarquer les gens dans notre délire, on sent un vrai enthousiasme. De notre côté, on profite juste du bonheur de travailler tous ensemble. On ne doit pas être nombreux, en ce moment, à pouvoir dire qu’on s’éclate vraiment dans nos métiers…"

Initialement, l’opération Pizz’Arts ne prévoyait la livraison que de trois boites. La troisième, prévue en livraison le 18 décembre, est d’ores et déjà sold-out. Les équipes ont donc décidé d’en lancer une quatrième, prévue le 15 janvier 2021. "Il y a pas mal de frustration car tout le monde ne peut pas passer commande. Le week-end dernier, nous en avons enregistré 239 ! C’est totalement fou. Nous avons donc décidé de prolonger un peu les choses pour satisfaire un maximum de demandes."

L’opération n’a malgré tout pas vocation à se pérenniser." On assure encore la livraison de janvier et puis on verra. Ça dépendra du déconfinement et du rythme auquel il pourra être effectué. C’est un projet génial mais qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d’énergie. Il ne serait tout simplement pas viable avec une reprise "normale" de l’activité." Avis aux amateurs donc, le temps presse pour espérer en profiter.