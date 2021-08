U.P.

Pour conduire une voiture qui n'est pas une voiturette, il faut un permis. C'est la base. Or, ça n'est pas clair pour tout le monde, ou certains s'en fichent. En témoigne une journée de contrôles marquée par les défauts de permis hier et cette nuit pour la Zone de police boraine.

Ses équipes ont procédé mercredi à 15h au contrôle d’un conducteur qui se trouvait au volant d’une voiture alors que sa licence est périmée et qu’il fait l’objet d’une déchéance du droit de conduite. De plus, il était sous influence de stupéfiants. Un dépanneur a été requis pour procéder à l’enlèvement du véhicule.



Les équipes de la Boraine ont ensuite eu plusieurs Interventions similaires sur leur zone. A 19 h, un conducteur qui ne respecte pas les conditions de sa licence de conduite à vu son véhicule immobilisé et enlevé par un dépanneur, rue de Wasmes à Quaregnon.

A 20h30, toujours à Quaregnon, c'est rue Camille Huysmans qu'un autre jeune homme a attiré l'attention des policiers. Il était au volant d’une voiture sans respecter pas non plus les conditions de son permis provisoire…Là encore, même tarif: immobilisation du véhicule et enlèvement par un dépanneur.

Enfin ce matin à 3 h, c'est un jeune homme de 16 ans qui se trouvait au volant d’une voiture alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire qui a été contrôlé. Sa mère a été contactée et informée des faits.

Au vu de cette moisson, la Police boraine juge donc utile de rappeler que les conditions de circulation diffèrent en fonction du type de permis provisoire demandé.