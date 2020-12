Retour en prison ! Ce mardi après-midi, lors d’un contrôle routier, les policiers du service circulation routière de la zone de police boraine ont interpellé une personne signalée dans leur base de données. Les policiers ont procédé au contrôle d’une camionnette dont le contrôle technique était périmé depuis le mois de mai. Le conducteur était en plus sous l’influence de stupéfiants.

L’homme n’a pas pu présenter de document d'identité et a décidé de tenter sa chance… En donnant une identité qui se révélera être celle de son frère. Loin d’être dupes, les policiers sont parvenus à trouver sa véritable identité grâce aux diverses bases de données. Leur interlocuteur, en plus d’être sous influence, n’était pas titulaire du permis de conduire. Il était par ailleurs signalé et faisait l’objet non pas d’une mais de trois ordonnances de capture pour une peine d’emprisonnement totale de cinq ans.

Privé de liberté, il a été ramené au sein des locaux de la zone de police boraine. La police lancé uen procédure pour drogue au volant, immobilisation du véhicule après appel d’un dépanneur, dressé un PV pour défaut de contrôle technique et un PV pour transport dangereux d’une bonbonne de gaz non arrimée dans le véhicule. Il a finalement été conduit en prison pour y être incarcéré.