La zone de police boraine a mené des contrôles ce week-end.

Dans la nuit de samedi à dimanche, huit policiers issus du service d’enquêtes et de recherches et des services de proximité de la zone de police boraine étaient déployés sur le terrain afin de mener des contrôles dans les commerces de la région. Accompagnés des représentants des lois sociales, ils se sont rendus dans divers snacks, restaurants et night-shop des communes de Saint-Ghislain, Boussu, Colfontaine, Quaregnon et Frameries.

Le constat est malheureusement sans appel : sur les sept commerces ciblés, six étaient en infraction à divers niveaux ! Au total, ce sont 29 travailleurs qui ont été contrôlés. Un avertissement et neuf infractions ont été dressées par l’ONEM. L’AFSCA, l’agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire, a quant à elle délivré deux avertissements et relevé une infraction. L’INAMI a elle aussi constaté une infraction.

Cinq infractions pour non-respect des horaires fixés par le contrat de travail ont été constatées et un commerce a été fermé. Des scellés y ont été posés pour travail frauduleux : plus de 50% du personnel était employé au noir ! Des résultats qui témoignent d’une triste réalité et qui démontrent l’utilité de ce genre de contrôles.

"Ces contrôles sont fréquents sur notre zone de police. Ils permettent de lutter contre les problèmes d’hygiène, le travail au noir mais ils luttent aussi contre la concurrence déloyale et les problèmes de santé publique", explique la zone de police boraine, qui mobilise ses agents afin d’assurer la sécurité des contrôleurs, parfois pris à partie, et réaliser, si cela s’avère nécessaire, des devoirs judiciaires tels qu’auditionner les personnes signalées ou à rechercher ou poser des scellés.